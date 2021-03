Turquia surpreende Holanda em estreia das Eliminatórias; França tropeça e Portugal vence Azerbaijão

As Eliminatórias Europeia para a Copa do Mundo de 2022 teve seu início nesta quarta-feira (24) com surpresa. O duelo que abriu a competição foi entre Turquia e Holanda, em Istambul. Os turcos golearam a seleção holandesa por 4 a 2, com destaque para Burak Yilmaz, que marcou três gols. Çalhanoglu finalizou o placar para o time da casa, enquanto Klaassen e Luuk de Jong diminuíram para os holandeses.

O dia também marcou a estreia de Portugal e França na competição. Contra o Azerbaijão, na Juventus Stadium, na Itália, a equipe liderada por Cristiano Ronaldo venceu por 1 a 0, com um gol contra marcado por Medvedev.

A Seleção Francesa, por sua vez, tropeçou diante da Ucrânia no Stade de France, em Saint-Denis. Griezmann abriu o marcador para os franceses no início do primeiro tempo, mas na etapa final Kimpembe marcou contra e garantiu o empate dos ucranianos.

Outros confrontos

A República Tcheca goleou a Estônia por 6 a 2. O destaque ficou com Tomáš Souček, que marcou três gols na partida. Patrik Schick, Antonín Barák e Jakub Jankto fecharam a conta para os visitantes. Rauno Sappinen e Henri Anier descontaram para os mandantes.

Contra o Gibraltar, a Noruega venceu com tranquilidade por 3 a 0. Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt e Jonas Svensson marcaram os gols da partida.

Resultados

Turquia 4 x 2 Holanda

França 1 x 1 Ucrânia

Gibraltar 0 x 3 Noruega

Finlândia 2 x 2 Bósnia e Herzegovina

Letônia 1 x 2 Montenegro

Eslovênia 1 x 0 Croácia

Bélgica 3 x 1 País de Gales

Sérvia 3 x 2 Irlanda

Portugal 1 x 0 Azerbaijão

Malta 1 x 3 Rússia

Estônia 2 x 6 República Tcheca

Chipe 0 x 0 Eslováquia