Turnê da taça da Copa do Mundo desembarca no Brasil em outubro; veja datas e cidades

A turnê da taça da Copa do Mundo da FIFA chega ao Brasil em outubro, entre os dias 21 e 23, com passagens em Rio de Janeiro e São Paulo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (24) pela FIFA.

Pela primeira vez na história, o troféu destinado ao vencedor da competição mundial passará em todos os 32 países participantes.

A última fase da turnê da taça da Copa do Mundo iniciou em Seoul, na Coreia do Sul, com a presença do ex-jogador Gilberto Silva, campeão em 2002 com a Seleção Brasileira. O último país a receber o troféu será o Catar, poucos dias antes da abertura do mundial.

Legenda: Turnê da taça da Copa do Mundo passará nos 32 países participantes do mundial do Catar Foto: Divulgação / FIFA

