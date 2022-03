Turfe: Mega Race Nordestino - GP Haras Primavera agita Canindé neste fim de semana

Vai ser dada a largada do Mega Race Haras Primavera Elite & Convidados, em Canindé, a Festa Nacional da Criação Quarto de Milha. O evento terá disputa de Grande Prêmio e Leilão de Venda, com animais filhos de campeões da raça Quarto de Milha.

A programação começa com apresentação dos animais nesta sexta feira (25). São 19 inscritos no GP, que tem provas em 320 metros e super premiação para vencedores e destaques. Logo depois, às 19h, o leilão de apostas (Enfrene) com coquetel aos presentes.



No sábado (26), recepção aos convidados e visitantes, por parte do promotor do tradicional evento, criador Rafael Leal. A seguir, a partir das 14h30, a emocionante largada das provas do GP Haras Primavera. Serão cumpridos cinco páreos. Os vencedores irão para a prova final.

Os colocados na segunda posição disputarão a Prova de Consolação. Ao final destas provas, ocorre o leilão com oferta de 30 lotes de potros e potrancas. Haras Primavera, Fazenda Haras Claro, Rancho Horizonte, Haras Monte Verde e Haras Trapiá são alguns que animais ofertados na batida do martelo.

Domingo (27), duas provas serão cumpridas, marcando o encerramento do Mega Race Haras Primavera Elite & Convidados, com a final do XV GP e X Leilão. Às 16h, a disputa da Prova de Consolação. Às 16h40, a final do GP Haras Primavera. A seguir, a premiação aos vencedores e destaques: um carro zero Km, três motos zero km, e R$ 200 mil, comandado pelo promotor do evento, criador Rafael Leal, dono do Haras Primavera.

