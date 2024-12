Turfe: Jockey Club Cearense se prepara para último derby da temporada 2024

Criadores e proprietários de animais da raça quarto de milha estarão reunidos no tradicional Derby de Encerramento da Temporada 2024 no Jockey Club Cearense, dias 27 e 28 de dezembro.

A disputa terá a distância de 320 metros, com a presença de três criações de diferentes regiões do Ceará. A Fazenda Haras Claro terá Quilate Secrets Zoom, do Stud RM/LM, como uma das atrações do evento. Outros destaques são Lestat Senador, do Haras Germano, e Querubim Medal (Haras Primavera), do Stud Bons Amigos.

Os animais inscritos no GP Derby de Encerramento vêm cumprindo manhã e tarde de treinamentos especiais, galopes e passeios com seus jóqueis.