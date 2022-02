Turfe: Jockey Club Cearense recebe provas com animais da raça Puro Sangue Inglês

As raias do Jockey Club Cearense vão receber, na tarde deste domingo, estrelas Puro Sangue Inglês - PSI em cinco diferentes disputas.

Na prova de abertura do domingo turfístico nas raias do JCC, emoções para a Prova Quina da Sorte, em 400 metros, com quinze animais inscritos. Serão premiados os cinco primeiros colocados.

O quarto páreo, em 1.300 metros, terá cinco competidores, despertando atenção do público apostador. A programação será encerrada às 17h e serão respeitadas as normas sanitárias, com público controlado, vacinado e com máscaras e álcool gel.

Outro destaque é a criação Quarto de Milha da Fazenda Haras Claro, destaque nacional há décadas, e, neste início de temporada 2022, somando importantes vitórias nas disputas de vaquejadas e corridas.