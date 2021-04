Turfe: Jockey Club Cearense recebe disputas de Puro Sangue Inglês neste sábado (1)

As emoções equinas estão de volta às raias do Jockey Club Cearense. Na tarde deste sábado (01/05), entre as 14h às 17h, corredores Puro Sangue Inglês estarão em ação, divididos em seis páreos.

Giovanni Mági, vice-presidente do Jockey Club Cearense, determinou total respeito às normas sanitárias. Na programação, homenagens para o antigo tratador Deca Cavalcante e ao turfista Adauto Cláudio Mota (recém falecido).

Hara Claro no top nacional

A campeã nacional Fazenda Haras Claro continua destaque na reprodução de animais da raça Quarto de Milha. Nos principais hipódromos e leilőes do País, a fazenda cearense é lembrada. Nas estatísticas do Jockey Club de Sorocaba (SP) ainda está firme entre os dez primeiros colocados.

Durante as temporadas disputadas nas raias sorocabanas, as criações da Fazenda Haras Claro obtiveram grandes resultados. Tricampeonato do GP Potro do Futuro com Darling Bryan, Mr. Holland Blue e Fortaleza Toll. No Jockey Club Brasileiro (RJ) , onde só correm animais Puro Sangue Inglês, foi vencedora com sua criação Fortune Noble.

O criador Cláudio Rocha, dono da campeã Fazenda Haras Claro, foi premiado pela firme performance de suas criações Quarto de Milha.



