Turfe: Jockey Club Cearense abre a temporada 2023 com GP Haras Iguatu

Delegações de turfistas de várias regiões do País chegam a Fortaleza para acompanhar a festa de abertura da temporada 2023 do Jockey Club Cearense, neste fim de semana. A primeira programação oficial deste ano reunirá jovens corredores da criação Quarto de Milha. São 12 inscritos nas provas em 301 metros do VII Grande Prêmio e 35 inéditos lotes entre potros e potranças ofertados no Leilão Haras Iguatu.

A premiação ofertada para os vencedores e destaques do GP soma valor de R$ 240 mil. Os 12 animais competidores são: Plutão Appeals, Playboy Appeals, Kansas Iama, Ousado Wagon, Samurai Wagon, Exclusiva Reason, Jaspion Easy, Zyon Dashin, Paloma Appeals e Bela Fast Reason. Nove potros e três potrancas representando Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Pará.

A programaçao será aberta na tarde desta sexta feira, com apresentação dos animais incritos no GP e leilão de apostas, a partir das 16h. Sábado, iniciam as provas classificatórias e, a partir das 18h, leilão. Domingo, encerramento às 15h, com prova de consolação e a final, seguindo-se as premiações.

Destaque



A fazenda Haras Claro está comemorando mais uma vitória internacional da criação Quarto de Milha. No Chile, Ostra For Me, brilhou mais uma vez, como tem feito no Brasil.