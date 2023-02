Turfe: II GP Raimundo Barroso movimenta criadores de Quarto de Milha

O II GP Raimundo Barroso reunirá corredores da raça Quarto de Milha neste fim de semana no Hipódromo Sítios Novos, em Caucaia. Doze corredores estão inscritos, seis machos e seis fêmeas, com destaque para três criações da Campeã Nacional Fazenda Haras Claro.

A programação será aberta na tarde desta sexta feira (10), com apresentação dos animais e leilão de apostas. No sábado (11), a partir das 15 horas será a disputa de quatro provas classificatórias. A cerimônia da grande final do evento está mardada para o domingo (12), às 15h30min. Com o início da Prova de Consolação às 16h30 min. A disputa da final do II Grande Prêmio Raimundo Barroso será logo em seguida, com premiações e encerramento do evento.



SERVIÇO:

Quando: 10, 11 e 12 de fevereiro

Onde: Hipódromo Sítios Novos, em Caucaia