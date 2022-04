Turfe: I GP e Derby de Quixadá acontece neste fim de semana

O I Grande Prêmio e I Derby Cidade de Quixadá estão programados para este fim de semana na cidade do Sertão Central. O evento, destinado à criação Quarto de Milha, terá a presença de 'estrelas' de alguns dos principais reprodutores do Nordeste, como a Fazenda Haras Claro, Haras Primavera, Haras New Cruxaty e Haras Monte Verdes.

O I GP Cidade de Quixadá acontece em 301 metros e oferecerá R$ 60 mil em premiação, além de uma moto zero km. A competição começa sábado (30), nas classificatórias, e domingo (01) a final.

O I Derby Cidade de Quixadá em 320 metros terá quatro disputantes, dentre eles Ostra For Me, criação da campeã nacional Fazenda Haras Claro, com largada domingo, antes da prova final, o I GP Cidade de Quixadá.

O local de toda programação será o Hipódromo Pai Eterno, em Juatama, distrito de Quixadá. O criador Daniel Barrocas, integrando do tradicional Rancho Moisés Ferreira como criador, está colaborando com este inédito evento equino na região.

