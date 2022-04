Turfe: I GP de Quixadá movimenta criadores de Quarto de Milha

O I Grande Prêmio Cidade de Quixadá reunirá corredores da raça Quarto de Milha e está movimentando os mais diferentes segmentos da Região Central do Ceará.

Evento equino inédito com a presença de renomadas criações quartistas, estando como pré-inscritos cerca de 25 corredores, com destaques para as presenças de criações da campeã nacional Fazenda Haras Claro e Haras Primavera.

A programação do I GP Cidade de Quixadá será cumprida de sexta feira (28) a domingo (01/05), tendo como local o Hipódromo Pai Eterno - Juatama (Quixadá), com provas em 301 metros. R$ 60 mil e uma moto zero Km serão ofertadas como prêmios aos vencedores e destaques.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte