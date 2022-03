Turfe: GP Haras Primavera renova tradição com disputas emocionantes em Canindé

Em mais uma edição da tradicional Festa Nacional da Criação Quarto de Milha, que acontece nos últimos anos, muita emoção no Mega Race Nordestino - GP Haras Primavera, neste fim de semana, em Canindé, a 120 km de Fortaleza.

Na Prova de Consolação, o destaque foi a potranca Paris Signed Lake, criação da Fazenda Haras Claro, pilotada pelo jóquei P.Junior, de propriedade de Branquinho/Bebeto/Milton Junior. O destaque maior na prova final do XV GP Haras Primavera foi a potranca Isa Lake, pilotada pelo jóquei J.Neto, proprietários Rancho Horizonte/Stud JSS/Stud GP. As provas tiveram distâncias iguais, de 320 metos.

Legenda: Criador e promotor do evento, Rafael Leal exibe troféu Foto: PH Fotógrafo

Na movimentada programação, a disputa do XV Grande Prêmio e X Leilão Haras Primavera. No GP, foram ofertadas premiaçōes de um carro zero Km, três motos e R$ 200 mil aos vencedores e destaques. Dezenove competidores estiveram nas raias. No X Leilão, foram ofertados à venda 30 lotes de potros e potrancas, filhos de campeões da raça Quarto de Milha.

Ao final, sob aplausos, o promotor do evento, criador Rafael Leal presidiu a entrega das premiaçōes aos vencedores e destaques do XV GP Haras Primavera.

