Turfe: GP Haras Iguatu inaugura temporada do Jockey Club Cearense; veja vencedores

Com delegações de proprietários e turfistas de várias regiões do País nos três dias de competições, foi iniciada, no último fim de semana, a temporada 2023 do Jockey Club Cearense, com a realização do VII Grande Prêmio Haras Iguatu. Páreos em 301 metros e premiação de R$ 240 mil deram o tom do evento. Corredores da veloz raça Quarto de Milha nascidos no Nordeste com até 3 anos de idade disputaram as provas.

A programação foi aberta na tarde de sexta-feira com apresentação dos animais inscritos no GP e leilão de apostas. Sábado, disputa das provas classificatórias e o leilão de 35 lotes de potros e potrancas.

Domingo, na festa de encerramento, quem venceu foi Samurai Wagon na Prova de Consolação. Na disputa final do GP Haras Iguatu, Ousado Wagon foi o grande vencedor, montado por R.Freitas.

A próxima atração do Jockey Club Cearense acontece entre dias 24 e 26 de fevereiro, com a disputa do GP ACEQM (Associação Cearense de Criadores de Quartos de Milha) e provas especiais com corredores Puro Sangue Inglês. Evento pagará R$ 50 mil em prêmios.