Turfe: GP em Quixadá homenageia Dia dos Namorados

Os turfistas do Sertão Central do Ceará elaboraram interessante programação de quatro páreos, denominada de I Grande Prêmio Especial dos Namorados. As provas acontecerão no Hipódromo Pai Eterno, no distrito de Juatama a partir desta sexta-feira (10) até domingo (12).

Um dos turfistas integrantes desta atraente disputa é o criador Daniel Barrocas (Rancho Moisés Ferreira), com a coordenação das provas a cargo de Capistrano.

Sexta-feira (10), terá a apresentação dos animais e leilão de apostas. Sábado (11), a partir das 15h, as disputas das quatro provas classificatórias.

Domingo (12), a emocionante final do I GP Especial Dos Namorados às 16h40. Criadores e proprietários, amantes das competições estarão presentes.

