Turfe: Fortaleza Quarter Horse Show promete agitar mês de julho no Jockey Club Cearense

Um dos mais importantes eventos equinos da raça Quarto de Milha, o Fortaleza Quarter Horse Show, chega à 18ª edição neste mês de julho. O GP e Leilão de potros e potrancas acontece no Jockey Club Cearense (JCC), reunindo os maiores criadores e proprietários do País.



A tripla programação está marcada para os dias 29, 30 e 31 de julho, no JCC, com apresentação dos animais inscritos, geração 2019, nascidos no Nordeste, leilão de apostas (enfrene), provas classificatórias em 365 metros, leilão de venda de animais, prova de consolação e final do XIII Grande Prêmio Fortaleza Quarter Horse Show. Premiaçōes aos vencedores e destaques: R$ 200 mil, um carro zero km e uma moto zero km.



Duas tradicionais organizações criadoras de Quarto de Milha, precursoras da promoção do Fortaleza Quarter Horse Show, vão estar presentes: Fazenda Haras Claro (criador Cláudio Rocha) e Haras Primavera (criador Rafael Leal). Outros criadores estarão como convidados.

