Turfe: Fortaleza Quarter Horse Show acontece no fim de julho; veja a programação

Após reunião entre criadores, proprietários e direção do Jockey Club Cearense, ficou oficializada a realização de mais uma edição da tradicional Festa da Criação Nacional de Quarto de Milha - GP e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show. O evento acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de julho, no Jockey Club Cearense . Com a presença de animais da veloz raça Quarto de Milha, nascidos no Nordeste, ano 2019.

A programação será aberta na tarde/noite do dia 29 (sexta feira) a partir das 16h, com apresentação dos animais inscritos para o GP. A partir das 18h, com coquetel, o leilăo de apostas (enfrene). No dia 30 (sábado), a partir das 13h, pistas abertas para as provas classificatórias em 365 metros.

A seguir, acontecerá o Leilão de Vendas dos vários lotes, entre potros e potrancas filhos de renomados campeões Quarto de Milha. Dia 31 (domingo), entre 16 e 17h, Prova de Consolação e Final do XIII Grande Prêmio Fortaleza Quarter Horse Show.

As premiaçōes são de R$ 200 mil, um carro e uma moto Zero Km para os vencedores e destaques. Dentre os patrocinadores, a Fazenda Haras Claro e Haras Primavera, que desde o primeiro evento estão inseridos na promoçao do GP/Leilão Fortaleza Quarter Horse Show.

