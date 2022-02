Turfe: Fazenda cearense tem mais uma criação vencedora em prova na Argentina

A Fazenda cearense Haras Claro, do criador e médico Cláudio Rocha, tem conquistado grandes vitórias com criações da veloz raça Quarto de Milha nos prados da Argentina. Após Costureiro (Costurero) - filho de Jéssica Secrets e Granit Lake, vencer a prova clássica Consagración de Campeones, Manhattan Lake, filho de Darling Bryan PK e Granit Lake, ganhou a prova clássica Interprovincial nas raias do Club Hipico Florência SF.

Na Argentina, os esportes equestres são bastante disputados, com excelente presença de público. Turfistas argentinos buscam no cenário equino da raça Quarto de Milha criadores brasileiros e fazem suas aquisições.

Como um dos mais premiados criatórios do Brasil, a Fazenda Haras Claro tem estado na rota dos compradores. A fazenda tem equipe de profissionais especialistas na reprodução, criação, trabalhos de campo, alimentação, medicação e docilidade.

