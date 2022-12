Turfe: fazenda cearense Haras Claro é destaque em GP disputado em Aquiraz

No fim da temporada do turfe em 2022, a criação quarto de milha da fazenda cearense Haras Claro registrou mais um desempenho positivo.

No último fim de semana, foi destaque no Grande Prêmio Amigos do Camará - Aquiraz. A potranca Quilats Secrets Zoom, pilotada pelo jóquei Dudu, que já havia vencido a prova classificatória, estava alinhada ao lado de duas rivais muito fortes.

Com boa performance no percurso de 360 metros, Quilates Secrets Zoom bateu Clean Sky e Vencedora Eagle. A criação é pupila do Stud Airton Neto e Stud 3 Irmãs. O criador e médico Cláudio Rocha comemora o triunfo de sua criação.

