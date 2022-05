Turfe: eventos para Quarto de Milha e Puro Sangue Inglês agitam mês de maio no Nordeste

Duas importantes programações do universo da criação equina estão oficialmente marcadas para este mês. A primeira com corredores Puro Sangue Inglês-PSI nas raias do Jockey Club Cearense. O segundo evento se dará no final do mês, na cidade de Bezerros (Pernambuco), com GP e Leilão de vendas de animais Quarto de Milha.

Neste domingo (17), no Jockey Club Cearense, a partir das 14 horas, corredores PSI vão estar em ação em quatro páreos, com destaque para o 3º, em 500 metros, aparecendo o cavalo 'Batizado' montado pelo jóquei J.Matias (Irmãos Barrocas) como favorito.

No tradicional evento de Bezerros (PE), com a presença exclusiva de Quarto de Milha, dias 27, 28 e 29 próximos haverá a disputa do VIII GP Velocidade do Nordeste e Leilão com 35 lotes de belas ofertas entre potros e potrancas. A campeã nacional Fazenda Haras Claro terá suas criações nas provas do GP, em 320 metros .

