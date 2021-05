Turfe: eventos movimentam mês de junho no Ceará e em Pernambuco

O segmento equino, com animais Quarto de Milha e Puro Sangue Inglês, intensifica cronograma de eventos, visando os próximos grandes prêmios programados para junho.

No Jockey Club Cearense, dia 19 de junho, acontece a tradicional disputa do Grande Prêmio Magi Everaldo, em 2.200 metros. O GP chega à sétima edição, com corredores Puro Sangue Inglês, presenças do Derby Club Sobralense e Jockey Club de Pernambuco. Dois outros GPs estão inseridos neste evento: Grandes Prêmios Giovanni Magi (1.600 metros) e Dante Thomaz Magi (1.000 metros).

Dias 25, 26 e 27 de junho, na cidade de Bezerros (PE), será disputado o VII Grande Prêmio Velocidade do Nordeste, com corredores Quarto de Milha . As provas terão distâncias iguais (301 metros), com premiações de um carro e uma moto zero km. A programação ocorre no Hipódromo Santa Fé.

Destaque nacional na criação Quarto de Milha, a Fazenda Haras Claro prepara novas criações para múltiplas atividades, como corridas, vaquejadas, três tambores e hipismo.