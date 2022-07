Turfe: Criadores de Quarto de Milha se preparam para o Fortaleza Quarter Horse Show

Importantes segmentos da criação da raça Quarto de Milha estão intensificando trabalhos para a edição 2022 do Fortaleza Quarter Horse Show, marcado para o Jockey Club Cearense , dias 29, 30 e 31 próximos.

A programação do GP e Leilão está chegando à 13ª edição. Jovens corredores nascidos no Nordeste, geração 2019, estarão no Grande Prêmio e sendo vendidos no Leilão. No GP, estão pré-inscritos 26 corredores e no leilão 30 belos e jovens lotes, entre potros e potrancas.



A premiação é de R$ 200 mil, carro e moto Zero Km para vencedores e destaques do GP, com provas em 365 metros. Dentre os promotores do Fortaleza Quarter Horse Show, a Fazenda Haras Claro, do criador Cláudio Rocha, e Haras Primavera, criador Rafael Leal, precursores do decano evento equino. A direção do Jockey Club Cearense trabalha nos cuidados da recepção do público e de toda a programação dentro e fora das raias.

