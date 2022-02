Turfe: Criação de fazenda cearense vai disputar prova na Argentina

A criação equina da raça Quarto de Milha da fazenda cearense Haras Claro vai competir nas pistas do Club Hipico Floren.SF, na Argentina, neste domingo (13/02). Trata-se do pupilo Manhattan Lake, filho dos campeões Darling Bryan PK e Granite Lake.

Será uma prova para animais com peso de montaria de 56kg, valendo o Clássico Interprovincial, com distância de 250 metros.

O criador e médico Cláudio Rocha, dono da premiada Fazenda Haras Claro, nestes dois primeiros meses de 2022, vem comemorando sucessivos triunfos em diferentes disputas, especialmente turfe e vaquejada.

Existe uma quantidade significativa de criações Quarto de Milha em diferentes regiões do Brasil e fora, adquiridos nos leilões.

Dentre os significativos feitos da Criação Quarto de Milha da Campeã Fazenda Haras destacam-se o Tricampeonato GP Potro do Futuro, no Jockey Club de Sorocaba (SP), com Darling Bryan PK, Mr. Holland Blue e Fortaleza Tool (Melhor da Temporada 2012) e a vitória de Fortune Nobre na única corrida de Quarto de Milha no Jockey Club Brasileiro - Hipódromo da Gávea (RJ).