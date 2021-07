Turfe: competições da raça Quarto de Milha são destaques no Ceará

O cenário da criação da raça Quarto de Milha é destaque nas principais pistas do País, de Sorocaba/SP ao Jockey Club Cearense (JCC). De 17 a 19 de setembro, está marcado um dos principais eventos da criação Quarto de Milha no JCC. É mais uma edição do GP / Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, à priori , com 28 inscrições para as provas do GP, em 365 metros.

A campeã Fazenda Haras Claro, detentora de títulos em São Paulo (Sorocaba) e Rio de Janeiro (Gávea), terá plantel nas disputas do GP e vendas no Leilão Quarter Horse.

Neste fim de semana, na cidade de Tamboril/CE, haverá a disputa do GP Haras George, com provas na distância de 320 metros. Onze corredores estão inscritos, sendo nove machos e duas fêmeas. O turfista Capistrano é o organizador.

