Turfe: Ceará é destaque em eventos com cavalos Quarto de Milha

A criação da veloz raça Quarto de Milha é uma das preferidas no Brasil, com o Estado de São Paulo liderando, seguindo-se do Estado do Ceará, os destaques das criações e dos desempenhos em eventos. A fazenda cearense Haras Claro é um exemplo, sendo uma reconhecida campeã, com excelência na reprodução de animais.

A criação de Quarto de Milha da Fazenda Haras Claro tem obtido resultados positivos em diferentes competições e vendas em leilões. Mesmo não estando mais em eventos no Jockey Club de Sorocaba (SP), a fazenda Haras Claro é destaque nas estatísticas das temporadas do JCS.

O criador Cláudio Rocha, dono da Fazenda Haras Claro, quando presente com criações em Sorocaba, somou importantes títulos, como proprietário e com seus pupilos. Em várias temporadas, conquistou marcantes registros, como tricampeonato do GP Potro do Futuro, com Darling Brayan, Mr. Holland Blue e Fortaleza Toll.

Na temporada de 2008, campeã nas categorias Estreantes e Geral. A égua Changing Girl colocada entre as dez melhores da temporada de 2008, somando naquela temporada, marcante número de primeiras colocações. Melhor égua - Fortaleza Toll (2012). Nos principais centros de atuações de corredores Quarto de Milha, criações da Fazenda Haras Claro são destaques, como a registrada recentemente na cidade de Jacobina (BA), com as duas vitórias de Onix Fly Reason.

Outro feito foi registrado no Hipódromo da Gávea - Jockey Club Brasileiro (RJ), onde correm animais da raça Puro Sangue Inglês (PSI), numa disputa especial com Quarto de Milha, uma criação da campeã Fazenda Haras Claro - Fortune Nobre foi o vencedor.

