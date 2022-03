Turfe: Canindé recebe Mega Race Nordestino - GP Haras Primavera neste fim de semana

A cidade de Canindé, localizada a 120 km de Fortaleza, recebe a Festa Nacional da Criação Quarto de Milha, com grandes eventos no Haras Primavera. No sábado (26), ocorre o 10º Leilão Primavera - Elite & Convidados e as classificatórias do XV Grande Prêmio Haras Primavera (Mega Race Nordestino), com 30 jovens corredores inscritos. No domingo (27), a grande final do GP.

No leilão, 30 lotes de belos potros e potrancas, geração 2020, nascidos no Nordeste. Dentre estes lotes que serão ofertados ao público, a Fazenda Haras Claro terá ofertas nos lotes 2, 6, 12, 19A, 18B e 28.

A premiação para os vencedores e destaques do GP: um carro zero km para o treinador campeão, três motos zero km para treinador vencedor das provas classificatórias, jóquei campeão do GP e cavalariço campeão do GP. Mais de R$ 200 mil de premiação também serão distribuídos.

O criador Rafael Leal, proprietário do Haras Primavera, patrono do Mega Race em Canindé, recepcionará convidados e delegações visitantes.

