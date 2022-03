Tuntum estreará patrocínio da Netflix na camisa para jogo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira

O Tuntum, adversário do Cruzeiro na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil, vai estampar a marca da Netflix como patrocinadora. A marca da gigante mundial de streaming irá estrear no uniforme da equipe maranhense na partida das 20h30, no estádio Rafael Seabra, pela 2ª Fase da competição nacional.

O uniforme com o patrocínio foi divulgado pelo Tuntum nas redes sociais na noite na última terça-feira. A empresa decidiu estampar as camisas no times depois de campanhas na rede social Twitter e pedidos do próprio clube.

Seja bem vinda Netflix pic.twitter.com/lJkskRWbQF — Tuntum Esporte Clube (@tuntumec) March 15, 2022

O detalhe da estreia, é que a partida será transmitida pela Amazon Prime, uma das principais concorrentes da Netflix. O contrato foi firmado até o fim do Campeonato Maranhense, que termina em abril.

Sensação

O time do Tuntum é uma das surpresas da Copa do Brasil após eliminar o Volta Redonda por 4 a 2 na 1ª Fase, atuando em casa. Tuntum tem 50 mil habitantes e está na Copa do Brasil após ser campeão de Copa Federação Maranhense de Futebol de 2021.

Quem vencer de Cruzeiro e Tuntum avança à terceira fase da Copa do Brasil. Empate no tempo normal leva a decisão da vaga para os pênaltis.