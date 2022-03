Tunísia x Mali pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário, palpites e escalações

Tunísia e Mali se enfrentam em jogo decisivo da fase final das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. A partida será nesta terça-feira (29), às 16h30 horas (de Brasília), no Estádio Hammadi Agrebi, em Rades. Os tunisianos venceram o jogo de ida por 1 a 0.

Os anfitriões terminaram a fase de grupos na liderança do Grupo B com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Com o apoio da torcida, o grupo comandado por Jadal Qaderi espera conseguir a vaga na Copa.

Mali terminou a fase classificatória invicto. Foram cinco vitórias e um empate, que o levaram à liderança do Grupo E. A seleção tem desvantagem na partida desta terça, mas vai em busca de recuperação.

ONDE ASSISTIR

O streaming Star + transmite o jogo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tunísia: Ben Said, Drager, Ghandri, Talbi, Maâloul, Laidouni, Chaalali, Ben Romdhane, Naim Sliti, Msankni e Jaziri. Técnico: Jadal Qaderi.

Mali: Mounkoro, Massadio Haidara, Kouyate, Fofana, Traoré, Djenepo, Bissouma, Doucouré, Amadou Haidara, Diaby, e Ibrahima Kone. Técnico: Mohamed Magassouba.

FICHA TÉCNICA

Tunísia x Mali

Data e hora: 29/03, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hammadi Agrebi, em Rades.

