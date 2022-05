Tumulto e pedradas em torcedores marcam jogo entre Náutico e CSA na Série B

O futebol pernambucano registra mais um caso de violência. No jogo entre Náutico e CSA, pela Série B, uma facção uniformizada do time visitante atirou pedras de fora para dentro do estádio. O grupo ainda não havia conseguido entrar para ver a partida nas arquibancadas dos Aflitos.

O momento também teve a participação de membros de uma organizada do Santa Cruz, aliada do time alagoano. Alguns torcedores alvirrubros que estavam na área central foram atingidos. Vídeos que circulam nas redes sociais e mostram a tensão do momento. O jornalista Renato Barros fez alguns registros.

Um torcedor publicou foto da própria camisa ensanguentada. Bruno Campos foi atingido na cabeça por uma pedrada e desabafou sobre o momento de terror.

“Era pra ser uma noite especial pra mim, de reencontro com meu pai e realizar a coisa que sempre nos uniu muito: ver jogos do Náutico. Por pouco não foi uma tragédia! As torcidas organizadas são um câncer no futebol, e acabam com qualquer magia do espetáculo. Eu sofri essa violência fazendo o que eu mais amo no mundo, e isso me deixa muito triste e revoltado, é um sentimento de decepção.”

CONFUSÃO

O tumulto começou antes da partida, pois torcedores da organizada do Azulão não conseguiram entrar no estádio. A situação gerou transtorno. A Polícia Militar usou bombas de efeito moral para tentar dispersar o grupo. Os membros da facção organizada do CSA foram liberados para entrar nos Aflitos somente aos 33 minutos do primeiro tempo.