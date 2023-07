Tudo pronto para mais uma edição do GP e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show

O Jockey Club Cearense se prepara para o tradicional Mega Nacional Grande Prêmio e Leilão Fortaleza Quarter Horse Show. Nos dias 28, 29 e 30 de julho o Jockey Club Cearense recebe o evento, que promete ser um dos mais disputados dos últimos anos, reunindo as melhores criações equinas da veloz raça Quarto de Milha. Já estão confirmados 19 jovens animais para as provas do 14ª GP.

Dentre vários destaques, estará a presença da campeã nacional Fazenda Haras Claro com seleto inédito plantel de jovens potros e potrancas colocados à venda, ao lado de outros valorosos lotes ofertados por criadores convidados do Nordeste. Nas ofertas do 15º leilão, serão ofertados 35 lotes de belas e inéditas criações da geração 2021.

São esperados criadores e proprietários da Região Nordeste , de São Paulo e Rio de Janeiro. A diretoria do Jockey Club Cearense segue cumprindo as normas preparativos para o evento, sendo o Décimo Quarto GP e Décimo Quinto Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, sempre marcado pela organização, emoção e glamour, com apoio da Associação Brasileira de Criadores de Quarto de Milha - ABQM . Uma premiação de R$ 300 mil será ofertado.

Ao todo, serão ofertados no Leilão trinta e cinco lotes de diferentes criadores do país. O 15º Leilão Fortaleza Quarter Horse Show está marcado para iniciar às 18 horas do dia 29, sábado, no próprio Jockey Club Cearense.

A Campeã Nacional Fazenda Haras Claro e o criador e médico Cláudio Rocha é uma das participantes com suas criações e apoiadores deste consagrado evento equino de Quarto de Milha.