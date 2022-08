Tuchel recebe suspensão e Conte é multado após atrito em Chelsea x Tottenham

O técnico Thomas Tuchel, do Chelsea, foi punido com um jogo de suspensão e multa de 35 mil libras por causa da desavença entre ele e Antonio Conte, técnico do Tottenham, no empate por 2 a 2 durante o clássico londrino do último final de semana. Conte, por sua vez, recebeu apenas uma multa de 15 mil libras.

Ao informar as punições, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) explicou que a suspensão de Tuchel será validada apenas após a publicação por escrito da sentença. Até que isso aconteça, ele pode comandar normalmente o Chelsea do banco de reservas nas próximas partidas. Ainda cabe recurso.

Tensão

O duelo entre Chelsea e Tottenham foi marcado por momentos de tensão entre os treinadores. Durante o jogo, desentenderam-se em meio a gritos e breve contato físico. Ao fim da partida, quando se reencontraram para o tradicional cumprimento entre os comandantes, o clima esquentou novamente. Tuchel segurou a mão de Conte com força e não a soltou enquanto o técnico adversário tentava seguir caminho, o que gerou mais alguns instantes de ofensas.

Provocação

Horas depois do jogo, Conte usou as redes sociais para provocar Tuchel. Publicou um vídeo do treinador do Chelsea correndo pelo gramado para celebrar o gol de Reece James, passando em sua frente, e escreveu: "Ainda bem que eu não te vi. Fazer você tropeçar teria sido bem merecido".

Em coletiva, Tuchel adotou um tom mais brando. "É parecido com dois jogadores que discutem em campo, mas nada acontece, ninguém se machuca", afirmou. Durante a entrevista, contudo, questionou a atuação do árbitro Anthony Taylor dizendo que "seria melhor se ele não apitasse mais jogos do Chelsea", declaração que pode gerar mais uma punição ao alemão.