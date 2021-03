Trombada de Hulk em jogador do Uberlândia durante goleada do Atlético/MG viraliza; veja o vídeo

A goleada do Atlético/MG por 4 a 0 sobre o Uberlândia netse domingo (7), pelo Campeonato Mineiro, foi "ofuscada" por um lance do atacante Hulk, reforço do Galo para 2021.

Durante pressão do volante Franco sobre o atleta de 34 anos no meio de campo, o camisa 7 atleticano empurrou o marcador com facilidade para longe. A falta foi marcada, mas a força do ex-jogador da Seleção Brasileira na jogada foi o suficiente para o momento viralizar nas redes sociais.

Titular do Atlético, Hulk será comandado pelo técnico Cuca em 2021. Após cinco temporadas no futebol chinês com o Shanghai SIPG, o atacante volta ao Brasil, onde atuou em apenas dois jogos pelo Vitória em 2004 antes de ir para o Japão.

O Galo lidera o Estadual com 9 pontos em três partidas, mesma pontuação do vice América. O próximo compromisso é diante do Patrocinense, às 19h desta sexta-feira (12).

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte