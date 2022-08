Troféu do GP da Bélgica de Fórmula 1 é feito com madeira, água e asfalto do circuito; veja foto

O GP da Bélgica de Fórmula 1 marca o retorno das corridas após a “pausa de verão”. Realizada no Circuito de Spa-Francorchamps, a organização utilizou madeira, água e asfalto do autódromo para confeccionar o troféu destinado ao vencedor.

A peça foi desenvolvida por uma artista local, utilizando a madeira da árvore de carvalho próximo ao circuito, além da água do Eau Rouge, rio que passava pela famosa curva, e de parte do asfalto da sinuosidade do GP da Bélgica.

Presente no calendário da FIA desde 1950, o GP da Bélgica será disputado pela 67° vez na história, sendo o 55° circuito realizado em Spa-Francorchamps.

Como está a briga pelo título da Fórmula 1?

O holandês Max Verstappen (RBR), com 258 pontos, lidera o ranking de pilotos da Fórmula 1, tendo vencido oito de 13 corridas. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), com 178, ocupa a vice-liderança. Sergio Pérez, do México, com 173, completa o pódio.

Heptacampeão da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, ainda não conquistou vitórias em 2022, ocupando a 6ª colocação, com 146 pontos.

Veja foto do troféu do GP da Bélgica

Legenda: Troféu do GP da Bélgica será entregue ao vencedor do Circuito de Spa-Francorchamps Foto: Reprodução

