Três divisões e 64 equipes, o novo projeto da Superliga Europeia

O novo projeto da Superliga apresentado nesta quinta-feira (21) para competir com a Liga dos Campeões da Uefa seria composto por três divisões e um total de 64 equipes no futebol masculino, e 32 clubes divididos em duas categorias, em sua versão feminina.

No primeiro ano, as 64 equipes seriam selecionadas com base "nos resultados", disse a empresa A22 Sports, promotora da Superliga, sem dar mais detalhes sobre critérios de participação, calendário, ou clubes participantes.

Fifa reage

A derrota parcial sofrida nesta quinta-feira (21) pela Uefa perante o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) "não muda nada" diante da ameaça de uma Superliga fechada de futebol, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Historicamente, temos organizado as melhores competições do mundo e continuará sendo assim no futuro", garantiu o dirigente nesta quinta-feira, em uma publicação no Instagram.

Regulamento

'Star League'

A elite, batizada como "Star League", teria 16 times participantes divididos em dois grupos de oito cada um. Cada equipe disputaria 14 partidas: metade, em casa; e o restante, como visitante, de setembro a abril. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificariam para uma fase final de eliminação direta, a partir das quartas de final.

As duas últimas equipes classificadas seriam rebaixadas, passando para a Gold League. A final seria disputada em uma partida em campo neutro.

'Gold League'

O sistema é o mesmo da segunda divisão do projeto apresentado pela A22 Sports, com dois grupos de oito equipes e alguns"play-offs".

Os dois finalistas seriam promovidos à Star League, e os dois últimos de cada grupo cairiam para a Blue League.

'Blue League'

Da terceira categoria, participariam 32 equipes, divididas em quatro grupos de oito. As duas primeiras de cada chave se classificariam para as quartas de final, e as cinco últimas seriam excluídas do torneio, sendo substituídas por 20 novos times.

O acesso à Blue League seria por meio dos campeonatos nacionais, mas a A22 não especificou de que maneira, nem quais países, dos 55 membros da Uefa, ficariam excluídos do sistema.

Competições femininas

Os torneios femininos teriam o mesmo formato, mas com apenas 32 equipes em duas categorias de 16 clubes cada uma: a "Star" e a "Gold".