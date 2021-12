Treino F1: veja resultados de hoje e onde assistir treino de classificação do GP de Abu Dhabi

Ficou tudo para o último GP da Fórmula 1 de 2021. O atual campeão Lewis Hamilton e Max Verstappen estão empatados com 369,5 pontos, depois de grandes corridas do inglês, que reduziu a diferença para o concorrente. Os dois pilotos disputarão o título nas curvas do GP de Abu Dhabi neste domingo (12), às 10h (horário de Brasília).

O clima entre os dois pilotos, no entanto, não está nada amistoso depois das polêmicas do GP da Arábia Saudita. Hamilton reclamou de uma freada busca do holandês, quando deveria apenas dar passagem. O inglês tocou na traseira do carro da Red Bull e quase comprometeu sua prova.

Há um receio na organização da prova sobre o comportamento dos dois, que um eventual acidente determine o campeão da temporada. Inclusive, o diretor de provas, Michael Masi, acrescentou ao documento de instruções para Abu Dhabi que a conduta antidesportiva pode acarretar punições graves, como a perda de todos os pontos do campeonato.

Veja vídeo promocional da corrida:

Hamilton mais rápido

Após ver Max Verstappen liderar o primeiro treino livre, Lewis Hamilton respondeu com a melhor performance do dia na segunda sessão, já no anoitecer desta sexta-feira no circuito de Yas Marina, palco do decisivo GP de Abu Dabi, a 22.ª e última etapa da temporada 2021 da Fórmula 1

Com um desempenho muito mais sólido do que o rival, o heptacampeão mundial virou 1min23s691 em sua volta mais rápida com a Mercedes. Mas quem esperava ver o holandês em segundo lugar com a Red Bull viu uma grande surpresa.

O francês Esteban Ocon, com a Alpine, chegou a liderar a sessão e ficou a 0s343 do tempo (1min24s034) estabelecido por Hamilton. Verstappen foi apenas o quarto mais rápido do treino, com 1min24s332, e terminou a noite superado pelo seu rival na luta pelo título em 0s641.

Data, horários e onde assistir

Sábado (11)

Treino livre 3: 7h às 8h (Bandsports)

Classificação: 10h às 11h (TV Bandeirantes e Bandsports)

Domingo (12)

Corrida: 10h (TV Bandeirantes)

Classificação

Legenda: Verstappen e Hamilton estão empatados na tabela classificatória Foto: Divugalção/F1