Treino F1: veja resultados de hoje e onde assistir o treino classificatório do GP da Arábia Saudita

Os pilotos da Fórmula 1 estão voando baixo nos treinos livres desta sexta-feira (3), no Circuito da Corniche de Jeddah, para o GP da Arábia Saudita, a penúltima prova da temporada. É tudo ou nada para o inglês Lewis Hamilton, que precisa aproveitar as duas últimas corridas para superar o líder Max Verstappen.

Atualmente, o holandês acumula 351.5 pontos na tabela de classificação, com 9 vitórias conquistadas, contra 343.5 pontos em 7 primeiros lugares de Hamilton.

Verstappen, inclusive, pode conquistar o primeiro título da carreira de forma antecipada na Arábia Saudita, caso consiga garantir 18 pontos de vantagem para Hamilton.

Para isso, dependerá de algumas variáveis, como ficar em primeiro lugar no GP, emplacar a volta mais rápida em Corniche de Jeddah e torcer para Hamilton chegar apenas em 6º, algo pouco provável diante das recentes apresentações do atual campeão.

Hamilton mais rápido

O piloto da Mercedes foi o mais rápido dos dois treinos livres realizados nesta sexta-feira (3), na Arábia Saudita. No primeiro treino, Verstappen ficou em segundo, comandando a sua Red Bull. No treino livre seguinte, com nova liderança do inglês, Max ficou em quarto lugar.

Data, horários e onde assistir o treino e a corrida F1

Sábado (4)

Treino livre 3: 11h às 12h (Bandsports)

11h às 12h (Bandsports) Classificação: 14h às 15h (TV Bandeirantes e Bandsports)

Domingo (5)

Corrida: 14h30 (TV Bandeirantes)

Classificação

Legenda: Verstappen lidera a temporada, com oito pontos de vantagem para Hamilton Foto: Reprodução

