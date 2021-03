Treinando normalmente, volante Felipe volta a ficar fora de relação no Fortaleza

Um dos jogadores do atual elenco que mais tem partidas com a camisa do Fortaleza e que há cinco temporadas é titular absoluto, o volante Felipe vive começo de temporada que não é dos melhores. O meio-campista ainda não atuou nos sete jogos feitos pelo clube e sequer foi relacionado pelo técnico Enderson Moreira. Mesmo após sair do Departamento Médico, seguiu de fora das opções do treinador.

O Diário do Nordeste apurou que ele não viajou para a partida contra o 4 de Julho, às 15h45min deste sábado (27), pela Copa do Nordeste.

No início da temporada, o volante ficou afastado por tendinite no calcâneo esquerdo, lesão que o impediu de ficar à disposição nas primeiras partidas. Porém, desde o dia 11 de março ele treina normalmente com o grupo de jogadores.

Legenda: Felipe marcou um gol na Série A 2020, contra o Internacional Foto: Thiago Gadelha

Na última entrevista coletiva que concedeu, após a derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz, o treinador falou que o atleta ainda não está na melhor forma física.

"Felipe teve uma lesão, está se recuperando, já está treinando. Com a lesão, ficou um período longo inativo, está recuperando e assim que estiver 100%, estará à disposição".

Titular absoluto

Felipe foi titular absoluto do Fortaleza nas últimas cinco temporadas e é um dos principais jogadores da equipe. Na temporada 2020, atuou em 33 dos 38 jogos do time na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 32 como titular.

Volante que auxilia na marcação e, principalmente, tem muita qualidade de passe para sair pro jogo, ele é um dos armadores do Leão do Pici e sempre responsável por iniciar a construção de jogadas ofensivas.