Treinador e aluno do Instituto Pensando Bem conquistam cinturão e medalha de ouro no Kickboxing

Pela primeira vez longe de casa representando o Ceará em uma competição nacional, Raynesson Kauã Gomes de Oliveira, de 19 anos, conquistou a medalha de ouro no 1º Campeonato Brasileiro Kickboxing LBKBT 2023, da Liga Brasileira de Kickboxing Tradicional, realizado no Rio Grande do Sul. O estudante competiu na Categoria Amador até 62 kg.

Campeão da modalidade K1 Styles do I Campeonato Cearense de Kickboxing, promovido pela Liga Cearense de Kickboxing, Raynesson é morador da Favela do Inferninho e aluno do Instituto Pensando Bem. Ele viajou na companhia do treinador Vladson do Nascimento, 32 anos, mais conhecido como Gereba, que garantiu o cinturão na Categoria Profissional até 71kg, após mais de um ano sem lutar como competidor.

Raynesson Kauã Atleta de Kickboxing “Eu fui bem confiante e me sinto muito feliz por fechar o dia com chave de ouro, após essa conquista. Sei que isso impacta muito no meu futuro no esporte. E estar ao lado do meu treinador e presenciar a vitória dele, foi muito importante para mim, além de ser uma experiência nova por estar em outro estado”, revela o jovem campeão.

Legenda: Raynesson Kauã posa com a medalha de ouro. Foto: Instituto Pensando Bem

Gereba, que atua como professor na base educacional do Pensando Bem, confessa que ganhar o cinturão, após um tempo sem participar ativamente de uma luta, lhe proporcionou uma sensação de felicidade inexplicável.

Vladson do Nascimento Treinador “É muito gratificante a gente fechar esse momento com duas vitórias. Nós dois sabemos o quanto ralamos para conquistar esse objetivo”, destaca o treinador.

Há cerca de cinco anos, Raynesson se dedica à luta e cultiva o desejo de seguir carreira no esporte. Ele, que também adora estudar física, deseja continuar se preparando para as próximas oportunidades e quem sabe, se tornar um astrofísico atleta. Mas no caso de precisar escolher entre as duas áreas ele não tem dúvida: “a luta está em primeiro lugar”.

Legenda: Raynesson em aquecimento com Gereba. Foto: Beatriz Souza

O 1º Campeonato Brasileiro Kickboxing LBKBT 2023, da Liga Brasileira de Kickboxing ocorreu no Ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Juliano, na cidade gaúcha de Sapucaia do Sul, na região do Vale do Sinos. O evento foi realizado em paralelo ao Campeonato Brasileiro de Muay Thai e Muay Boran e recebeu atletas de vários lugares do Brasil, para final de semana da competição.

Sobre o Instituto Pensando Bem e a missão de mostrar a potência da favela

Fundado em 2020, o Instituto Pensando Bem surgiu para promover transformação social dentro da Favela do Inferninho, localizada no bairro Vila Velha em Fortaleza. Com ações de impacto social ao alcance de todos, a instituição promove diversas atividades e oficinas gratuitas nas áreas de Educação, Cultura, Esporte, Tecnologia e Qualificação Profissional, atendendo mais de 400 pessoas da comunidade.

O Pensando Bem deu os primeiros passos na garagem da antiga casa de seu fundador, Rutenio Florencio, com aulas de Muay Thai e artes para a comunidade. Em 2021 o Instituto foi acelerado pela ONG Gerando Falcões, a maior rede de organizações não governamentais do Brasil.



Hoje, o Instituto Pensando Bem conta com uma base educacional dentro do Beco Céu, território criativo dentro da própria favela. É lá que ocorrem os diversos cursos de capacitação, treinamentos e ações sociais para os moradores do Inferninho e demais comunidades. Diariamente, cerca de 130 crianças participam de atividades esportivas, oferecidas pelo Instituto.

Como ajudar o Pensando Bem

As doações podem ocorrer de diversas formas. Seja um agente transformador e contribua com a missão do Instituto Pensando Bem de impactar vidas.

