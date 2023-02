Treinador do Ferroviário exalta jogadores após empate heroico com o Bahia

O Ferroviário arrancou um empate em 2 a 2 com o Bahia em Salvador no último sábado (5) pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Tubarão da Barra chegou ao empate no acréscimos e somou seu 4º ponto em 2 jogos na competição regional. O técnico Paulinho Kobayashi elogiou o grupo de jogadores e ambição deles.

"Dou crédito total ao jogadores. Eles merecem o que estão conquistando. Não tem mais dúvida da capacidade deles. Eles estão honrando a camisa em busca de coisas grandes para o Ferroviário".

O treinador coral afirmou que sua equipe está bem trabalhada fisicamente e tecnicamente, por isso os resultados estão aparecendo.

"Dou crédito ao nosso preparador físico. Os atletas estão muito bem fisicamente, correram muito. A equipe está muito bem preparada fisicamente e também técnicamente e taticamente pelo nosso trabalho no dia a dia".

Surpresa?

Sobre as atuações corais, vencendo o Ceará e empatando com o Bahia na Copa do Nordeste, Paulinho afirma que não surpreende a ele, mas que é bom que os adversários vejam o Ferroviário como azarão.

"Eu trabalho com eles dia à dia. mostram muita vontade de conquistar, querem fazer história. Quando enfrentam equipes grandes jogam como eles querem jogar. Não me surpreende. Bom que pensem que somos um azarão dentro de campo. Não vamos deixar de jogar nosso futebol, em acreditar no nosso potencial. Os jogadores são competentes e capazes de conseguir resultados e a classificação. Quem construíu isso fomos nós, desde a pré-copa do Nordeste. Eles são merecedores do que está acontecendo".