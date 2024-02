Treinador do Ferroviário avalia empate diante do Fortaleza e elogia jogadores

O Ferroviário empatou em 1 a 1 com o Fortaleza na última quarta-feira (7), no Presidente Vargas pela 4ª rodada do Campeonato Cearense em dia de estreia do treinador Maurício Copertino. O técnico foi apresentado na segunda-feira, fez apenas 4 trabalhos em campo para o clássico e por pouco não venceu, sofrendo o gol do empate nos acréscimos.

O treinador avaliou o resultado, que para ele foi sofrido pelo gol nos acréscimos.

“Eu sofri muito. Na minha cabeça, eu estava para ganhar o jogo, que ia sair o segundo gol. Estava desenhado na minha cabeça o plano tático para a gente chegar ao segundo gol e matar o jogo. Estava muito claro para mim. Eu só estava pedindo para eles, na hora que retomassem a bola, para acertar o passe no Ciel para podermos iniciar a transição, já que coloquei dois caras de velocidade, pois eles estavam bem expostos nos corredores externos”, explicou.

Jogadores elogiados

Em seguida, o treinador elogiou seus comandados e o adversário de Série A.

“Fiquei muito feliz. Com o pouco tempo de trabalho, praticamente apenas quatro trabalhos de campo, e os jogadores foram tão receptivos às nossas ideias. Acho que fizemos um ótimo primeiro tempo, muito consistente defensivamente. Jogar contra o Fortaleza não é fácil, é a melhor equipe, que está jogando uma série A. Todos sabem que tem um elenco fantástico, jogadores que estão acostumados a jogar em alto nível. Foi um jogo muito físico, que minha equipe suportou”, analisou ele.

Com o empate, o Ferroviário se manteve na 3ª colocação com 7 pontos e já classificado para as quartas de final do Estadual. Na última rodada, o Tubarão da Barra enfrenta o Maracanã, no dia 17, às 16h40 no PV, pela 5ª rodada da 1ª Fase. O Tubarão ainda pode terminar na liderança e ir direto para as semifinais do certame.