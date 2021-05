Treinador do Ceará contra Crato, Juca aponta atletas com potencial de atuar no profissional

O Ceará conquistou a primeira vitória no Campeonato Cearense de 2021 nesta quinta-feira (6). Com um time repleto de jogadores das categorias de base: bateu o Crato por 1 a 0. Na beira do gramado, Juca Antonello, do Sub-20, teve oportunidade de comandar a equipe e avaliou nomes com potencial de atuar no profissional.

“O Marcos é um atleta da categoria Sub-23 e infelizmente não pode jogar mais no Sub-20, mas tem nível bom, é inteligente, de boa técnica, tem um futuro brilhante. Posso citar também o Índio, Rubens, Léo, Danrley, meninos com idade do Sub-20 que a gente espera que consigam bater o pé no profissional e permanecer num bom nível”, explicou o profissional que atua no Sub-20.

O resultado foi obtido após cobrança de pênalti de Felipe Silva. Juca ressaltou que parte do plantel principal que esteve em campo foi fundamental para fornecer experiência aos jogadores mais jovens.

Legenda: O técnico Juca Antonello comando o Sub-20 e teve oportunidade de ficar à beira do gramado no Estadual Foto: Thiago Gadelha / SVM

“Toda ajuda dos atletas que jogam no profissional é bem-vinda. Felipe, Alan e André ajudaram demais os meninos com experiência, mas principalmente com atitude e espero que continue assim sendo uma equipe agressiva, que busca o resultado desde do inicio”, completou.

No calendário da temporada, o Ceará se concentra agora na decisão da Copa do Nordeste contra o Bahia neste sábado (8). O elenco se reapresenta na sexta (7), em Porangabuçu, para realizar o último treino antes do clássico regional. Em campo, empate ou vitória deixam o Vovô com a taça.