Técnico da França convoca seleção e mantém Benzema fora: ’pertence ao passado'

O técnico Didier Deschamps divulgou nesta quinta-feira (16) a lista de convocados para as partidas contra Holanda e Irlanda, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Formada parte dos jogadores que foram vice-campeões na Copa do Catar, a convocação tem algumas novidades e deixou de fora o atacante Karim Benzema, do Real Madrid.

Durante a semana passada, Deschamps relembrou, em entrevista ao jornal Le Parisien, o corte de Benzema no Mundial, por causa de lesão. O treinador contou que deu ao jogador a opção de permanecer, mas "ele já tinha ido embora".

"Já contei o que aconteceu, é um assunto encerrado, que pertence ao passado. Para mim, o importante é o futuro, são as partidas que temos adiante com esses 23 jogadores", comentou o treinador. "Não vejo as redes sociais", afirmou.

Convocação da Seleção da França