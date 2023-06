Transferência de Mbappé para Real Madrid gera divergência milionária com PSG; veja valores

O Paris Saint Germain e o Real Madrid já chegaram a um consenso e decidiram que o francês Kylian Mbappé vai vestir a camisa do clube madrilhenho ainda nesta janela de transferência, que abre no próximo dia 3 de julho. Porém, os clubes ainda discutem valores e tem um acordo pendente, de R$ 375 milhões. As informações são da imprensa europeia "El Chiringuito TV", "PSG Community" e "The Sun".

O dilema implantado existe porque o Real Madrid oferece ao clube francês R$ 624,3 milhões pelo jogador, enquanto que o PSG quer, pelo menos, R$ 1 bilhão com a venda do atacante.

Mbappé já confirmou que vai estar presente no início da próxima temporada vestindo a camisa do Paris, mas nesta semana precisa tomar decisões importantes, ou assina o contrato com o PSG ou será vendido. O contrato do atacante com o clube francês vai até o fim da temporada de 2023/2024 e o jogador não quer renová-lo. A outra opção que o jogador tem é que ele pode estender o contrato com o PSG até 2025.

O Real Madrid ainda estuda a possibilidade de esperar pela próxima janela de transferência para ter o jogador francês sem qualquer custo. Além do clube espanhol, o Manchester United também tem interesse na contratação do jogador.