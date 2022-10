Tragédia na Indonésia: ao menos 32 crianças morreram em estádio de futebol

A tragédia no futebol da Indonésia vitimou pelo menos 32 crianças. Elas estão entre as 125 vítimas que morreram após as forças de segurança usarem gás lacrimogêneo em um estádio lotado, causando tumulto. O caso ocorreu na noite do último sábado, em Malang. Ao todo, foram 323 feridos.

"De acordo com as últimas informações que recebemos, das 125 pessoas que morreram no acidente, 32 eram crianças, sendo a mais jovem um menino de três ou quatro anos", declarou o ministério do Empoderamento das Mulheres e da Proteção da Infância.

O ministro da Segurança, Mahfud MD, informou que o presidente da Indonésia, Joko Widodo, ordenou que as famílias das vítimas recebam indenização. O quantia deve ser entregue em alguns dias.

"Como sinal de condolências, o presidente doará 50 milhões de rupias (3.200 dólares) para cada vítima falecida"

TRAGÉDIA

A confusão teve início após torcedores do Arema FC invadirem o gramado do Estádio Karnjurhan após a equipe perder por 3 a 2 para o Persebaya Surabaya. Para conter o grupo, a polícia jogou gás lacrimogêneo nas arquibancadas lotas.

Isso provocou pânico no público, as pessoas começaram a correr desesperadas para os portões pequenos do local e acabaram esmagadas ou asfixiadas. A polícia chama a ocorrência de 'motim, no qual dois agentes morreram". No entanto, torcedores acusama as forças de segurança de exagero na resposta.

A Polícia Nacional informou que os investigadores estão analisando as imagens das câmeras do estádio para identificar 'os suspeitos de praticarem atos de destruição'. O grupo também pretende interrogar 18 agentes suspeitos de 'usar ou transportar armas'. O Ministro da Segurança determinou investigação e punição dos responsáveis.