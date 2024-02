Tradicional na Alemanha, Schalke 04 corre risco de encerrar as atividades; entenda

O Schalke 04 pode encerrar suas atividades ao fim da temporada. O motivo é uma dívida milionária de aproximadamente R$ 880 milhões. Além da dívida, o clube vive uma má fase dentro de campo e luta contra o rebaixamento para a terceira divisão do Campeonato Alemão, podendo agravar ainda mais a saúde financeira do clube.

De acordo com o canal “Sky Sports”, o possível rebaixamento faria com que o clube não conseguisse a licença necessária para atuar na terceira divisão, devido às dívidas. Dessa forma, o Schalke 04 teria que recomeçar as atividades como uma equipe amadora, na base da hierarquia do futebol alemão.

Situação na tabela

O clube ocupa atualmente a 15ª posição na tabela, com 20 pontos. O campeonato conta com 18 equipes e as duas últimas equipes são automaticamente rebaixadas para a divisão de baixo. O 16º lugar disputa um playoff com o terceiro colocado da terceira divisão.

15º: Schalke - 20 pontos

16º: Braunschweig - 20 pontos

17º: Hansa Rostock - 20 pontos

18º: Osnabrück - 10 pontos

Na história do futebol alemão

A equipe está prestes a completar 120 anos de existência, no dia 4 de maio e soma sete títulos nacionais e cinco conquistas da Copa da Alemanha, além da conquista da Copa UEFA de 1997. Confira todos os títulos:

Campeonato Alemão: 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 e 1958

Copa da Alemanha: 1937, 1972, 2001, 2002 e 2011

Copa da Liga Alemã: 2005

Supercopa da Alemanha: 2011

Copa da Uefa: 1997

Torcedor fiel

Legenda: Torcida do Schalke 04 Foto: Ronny HARTMANN / AFP

A torcida do clube alemão sempre se mostrou presente com a equipe, que tem o segundo maior número de sócios do país. São 178 mil associados. O Bayern de Munique ocupa a primeira colocação neste quesito, com 300 mil sócios.