Tradição e estreia: Série C do Cearense reúne equipes do interior na briga por título e acesso

A Série C do Cearense de 2025 vai começar! Entre clubes tradicionais e estreantes, quatro equipes do interior do estado participam da competição que dá direito a duas vagas na segunda divisão do torneio no próximo ano. Crateús, Esporte Limoeiro, Guarany de Sobral e Vila Real vão entrar em campo para disputar também o troféu da competição. A disputa começa neste sábado (28).

O torneio será disputado em duas fases. Na primeira, as quatro equipes se enfrentam em partidas de ida e volta. Ao todo, serão seis jogos. A partir daí, os dois melhores colocados se enfrentam na etapa seguinte em confrontos também de ida e volta. O segundo colocado enfrenta o primeiro do grupo A, em seguida o primeiro colocado enfrenta o segundo.

GUARANY DE SOBRAL

O Guarany de Sobral, primeiro clube cearense a erguer um título nacional - Campeão da Série D do Brasileiro - vai celebrar os 87 anos em processo de renascimento. Após dois anos de paralisação das atividades, a tradicional equipe do futebol cearense volta a campo para a primeira competição oficial após dois anos de paralisação das atividades. A equipe já foi duas vezes Campeã Cearense, além de ter conquistado quatro vezes a Série B do estadual.

O Junco passou por um processo de revitalização para receber as partidas da equipe e todo o apoio da torcida. Sob comando do técnico Emílio Bernardo, o Guarasol vai em busca do título da competição.

Legenda: Prestes a completar 87 anos, Guarany vive momento de retomada. Foto: Josimar Rodrigues/Guarany de Sobral

CRATEÚS

Com 24 atletas no plantel, o técnico Felipe Soares vai liderar o Crateús em mais uma Série C. A equipe, que já disputou a elite do Cearense, tem como destaques o meia Walfrido e o atacante Dondon. O time do Guerreiro do Poty vai disputar as partidas no Estádio Juvenal Melo, o Jumelão, que também passou por reformas para receber as partidas.

"O objetivo é conquistar o acesso à Segunda Divisão, fortalecendo nossa base, valorizando atletas locais e promovendo o desenvolvimento esportivo da região, com garra, planejamento e apoio da torcida para representar com orgulho a cidade de Crateús", afirmou Franzé Martins, vice-presidente do clube.

Legenda: Crateús estreia na competição diante do Vila Real. Foto: Divulgação/Crateús

LIMOEIRO

O Esporte Limoeiro é um dos tradicionais times do interior. O time fez uma campanha de destaque na terceira divisão do Brasileiro de 1998, quando terminou em sétimo lugar - melhor cearense na ocasião. A equipe já ergueu a taça da segunda divisão do Cearense (1995) e, nesta temporada, se prepara para disputar a Série C após quase conquistar o acesso ano passado. Sob comando do técnico Denilson Rocha, o grupo vai em busca do acesso. Os confrontos da equipe serão no Estádio Bandeirão.

Legenda: Limoeiro em preparação para a Série C de 2025. Foto: Zayo Fotografias/Esporte Limoeiro

VILA REAL

O Vila Real é o estreante e caçula da competição e do futebol cearense. Fundado em Sobral em junho deste ano, a equipe vai disputar a primeira competição profissional. A equipe realizou amistosos preparatórios para a disputa. A meta do grupo é conquistar o acesso para a Série B de 2026.

O plantel do time é formado por 30 atletas. Entre os destaques, estão Veraldo, Gleryson, Ronald e Negrito. Sob comando de Michel Lima, ex-Tirol, o grupo também está de olho em uma das vagas para a segunda divisão do torneio.

"A expectativa é boa, importante para esse momento. Sabendo que essa competição é muito curta e que todos os jogos são importantes. Eles precisam ser encarados e jogados como uma final, para que tenhamos os pontos necessários para que tenhamos o acesso à Série B do estadual do próximo ano", afirmou o técnico.

Legenda: Vila Real é o caçula da competição. Foto: Divulgação/Vila Real FC

JOGOS DA 1ª RODADA:

28 de junho (sábado)

17h - Guarany de Sobral x Esporte Limoeiro - Junco