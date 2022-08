Toulouse x PSG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O PSG encara o Toulouse nesta quarta-feira (31). As equipes se enfrentam em jogo da quinta rodada do Campeonato Francês. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal.

Líder do torneio, o PSG empatou com o Monaco no último domingo. O time tem 10 pontos em quatro jogos, assim como Olympique de Marselha e o Lens. Neymar é o artilheiro do time. Já foram seis gols marcados pelo brasileiro.

O Toulouse começou bem o torneio. O time, que voltou à primeira divesão na temporada, soma cinco pontos e está em 10º lugar da tabela.

ONDE ASSISTIR

ESPN 3 e Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Toulouse: Dupé; Desler, Rouault, Nicolaisen e Diarra; Spierings, Van den Boomen, Aboukhlal, Dejaegere e Rafael Ratão; Dallinga. Técnico: Philippe Montanier.

PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos e Mukiele; Hakimi, Vitinha, Verratti e Nuno Mendes; Messi, Mbappé e Neymar. Técnico: Christophe Galtier.

FICHA TÉCNICA

Toulouse x PSG

Data e hora: 31/08, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal (FRA)