Tottenham x West Ham pelo Campeonato Inglês: acompanhe ao vivo

O Tottenham enfrenta o West Ham nesta domingo (20), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

Tottenham x West Ham | acompanhe ao vivo

No início da rodada, o Tottenham estava na 7ª posição, com 48 pontos. O West Ham ocupava a 6ª colocação, com a mesma pontuação, mas saldo de gols maior: 12 x 9.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis escalações

Tottenham: Lloris; Romero, Sánchez e Dier; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur, Winks e Reguilón; Son e Harry Kane. Técnico: Antonio Conte.

West Ham: Areola; Coufal, Diop, Zouma e Cresswell; Soucek, Vlasic, Fornals e Lanzini; Benrahma e Bowen. Técnico: David Moyes.

Tottenham x West Ham

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Data: 13h30 (de Brasília), domingo, 20 de março.

13h30 (de Brasília), domingo, 20 de março. Árbitro: A. Taylor.

A. Taylor. Transmissão: Star+.