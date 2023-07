Tottenham x West Ham: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Tottenham e West Ham entram em campo nesta terça-feira (18), às 7h de Brasília, Perth Stadium, em Perth (AUS), para disputar um amistoso entre clubes.

As duas equipes são clubes tradicionais do futebol inglês. O Tottenham segue com o astro Harry Kane, que teve seu nome fortemente ligado ao Bayern de Munique.

O West Ham, por sua vez, não contará mais com sua grande estrela, Declan Rice. O jogador foi negociado com o Arsenal, também da Inglaterra.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Dier e Udogie; Hojbjerg, Bissouma e Maddison; Kulusevski, Kane e Son. Técnico: Ange Postecoglou.

West Ham: Fabianski; Laing, Zouma, Luizão e Cresswell; Bowen, Downes, Potts e Fornals; Ings e Scamacca. Técnico: David Moyes.

TOTTENHAM X WEST HAM | FICHA TÉCNICA

Competição: amistoso entre clubes

Local: Perth Stadium, em Perth (AUS)

Data: 18/07/2023 (terça-feira)

Horário: 7h (de Brasília)