Tottenham x Norwich: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Tottenham enfrenta o Norwich nesta domingo, 5 de dezembro às 11:00h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 15ª rodada da Premier League.

Os Spurs estão em 6º com 21 pontos e precisam vencer em casa para encostar no G-4. Já os canários estão na última colocação com 10 pontos.

Onde vai passar

A partida terá transmissão da ESPN Brasil

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Tottenham x Norwich:

inter@

Prováveis Escalações

Tottenham:

Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Reguilon; Lucas, Kane, Son.

Norwich:

Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; McLean, Rupp, Gilmour; Sargent, Pukki, Cantwell.

Ficha técnica de Tottenham x Norwich

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres

Data: 11:00h (de Brasília), domingo, 5 de dezembro

Árbitro: J. Gillett