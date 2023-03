Tottenham x Milan: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Tottenham e Milan se enfrentam nesta quarta-feira, (8), em jogo válido pela segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O duelo acontece no Tottenham Hotspur, às 17h.

Na primeira partida o Milan venceu o Tottenham por 1 a 0, com gol de Brahim Diaz, e joga pelo empate. Na classificação, o Tottenham é o líder do Grupo D com 11 pontos, três vitórias, dois empates e uma derrota. O Milan ocupa o 2º lugar do Grupo E com 10 pontos, três vitórias, um empate e dua derrotas.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TNT Sports, HBO Max e Uol.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tottenham: F. Forster; C. Romero, E. Dier e C. Lenglet; Emerson Royal, Oliver Skipp, Hojbjerg e Ivan Perisic; Richarlison, Kuluseviski e Harry Kane. Técnico: Antonio Conte

Milan: Maignan; Kalulu, Thiaw e Tomori; Junior Messias, Bennacer, Tonali e Theo Hernández; Brahim Díaz, Rafael Leão e Olivier Giroud. Técnico: Stefano Pioli

TOTTENHAM X MILAN | FICHA TÉCNICA

Data: 08/03/2023

Horário: 17h

Local: Tottenham Hotspur Stadium

Árbitro: Clément Turpin