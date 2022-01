Tottenham x Chelsea: onde assistir, horário, palpites e escalações

Tem jogão na semifinal da Copa da Liga Inglesa. O Tottenham enfrenta o Chelsea no jogo de volta, nesta quarta-feira (12), ás 16h45 (hora de Brasília), no New Tottenham Hotspur Stadium. Na primeira partida, os Spurs foram derrotados pelos Blues com placar de 2 a 0. Assim, tem grande vantagem na disputa pela vaga na final. No histórico, as equipes já se enfrentaram 172 vezes. O Chelsea tem 75 vitórias contra 54 do Tottenham. Além de 43 empates.

Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, não vai contar com Reece James, Ben Chilwell e Trevoh Chalobah. Todos machucados. Pelo Tottenham, estão fora Son Heung-min e Cristian Romero, também lesionados. O clube tem calendário decisivo. Além da semifinal da Liga Inglesa, os Spurs encaram o Arsenal neste fim de semana, na disputa por vaga para a próxima Champions League.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)

Lloris; Dier, Sanchez e Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Winks e Reguilon; Lucas e Kane CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)

Kepa; Azpilicueta, Rudiger e Sarr; Ziyech, Jorginho, Kovacic e Alonso; Mount e Havertz; Lukaku FICHA TÉCNICA: Tottenham x Chelsea

Data e horário: 12/1/2022, às 16h45 (de Brasília)

Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)

Onde assistir: Star+

